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Kışa aldırmadılar, güneşi görünce denize akın ettiler

24.10.2026 - 17:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kışa aldırmadılar, güneşi görünce denize akın ettiler

Türkiye’nin birçok kentinde soğuk hava, etkisini gösterirken Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Hafta sonu hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu ilçede vatandaşlar ve yabancı turistler sahillere akın ederek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Sonbaharın son günlerine yaklaşılırken Bodrum’da güneşli hava etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar ve yabancı turistler, Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde vakit geçirdi. Denize giren turistler sıcak havanın keyfini çıkarırken bazı yabancı misafirler uzun süre sudan çıkmadı. Sahilde güneşlenen, denizde yüzen ve yürüyüş yapan vatandaşlar, hafta sonunu deniz kenarında değerlendirdi.

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Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış şartları kendini hissettirmeye başlarken Bodrum’da deniz sezonunun devam etmesi dikkat çekti. Sahillerde yaşanan hareketlilik, yaz aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Bodrum’a gelen yabancı turistler, güneşli havada denize girmenin ve sahilde vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Kışa aldırmadılar, güneşi görünce denize akın ettiler

"Bodrum’da yaz havası devam ediyor"

Turizmci İsmail Düşmez, Bodrum’da hava ve deniz şartlarının güzel olduğunu belirterek turizm hareketliliğinin sürdüğünü söyledi. Düşmez, "Bodrum’da şu anda tam yaz zamanı yaşanıyor. Hava ve deniz çok güzel, turizmimiz hala devam ediyor. Büyük ihtimalle bu durum bir hafta, 10 gün daha sürecek ve halkımız bundan çok güzel bir şekilde faydalanacaktır. Türkiye’nin kış şartlarını yaşayan diğer bölgelerindeki bütün vatandaşlarımızı Bodrum’a tatil yapmaya çağırıyoruz. Gelsinler, Bodrum’un bu güzel havasından, denizinden ve güneşinden faydalansınlar" dedi.

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