Lapa lapa kar yağışı başladı! Hava buz kesecek, kar İstanbul'a geliyor, okullar tatil edildi
Lapa lapa kar yağışı başladı. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkili oluyor. Birçok şehirde okullar tatil edildi. Meteoroloji illeri açıkladı. Kar yağışı için yeni tarih verildi. Kuvvetli bir kar yağışı dönemine giriyoruz. Uzman isim de kar yağışı ve sıcaklıklarla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Kar adım adım İstanbul'a geliyor. Kar yağacak iller ise değişti. Öte yandan İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Valilik, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.. İşte tüm detaylar...
• 28 Kasım 2023 - 11:20 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2023 - 11:20 • Son Güncelleme: