Lapa lapa kar yağışı başladı! Hava buz kesecek, kar İstanbul'a geliyor, okullar tatil edildi

"Ancak salı günü sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz" diyen Çelik, bu sistemin salı günü için Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlara sebep olacağını aktardı. Çelik, çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısı, batı ve Orta Karadeniz'de yağışlara sebep olacağını, sistemin batı bölgelerde de zaman zaman kuvvetli olacağını kaydetti. Salı günü Çanakkale ile Muğla arası ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağışlar beklediklerini bildiren Çelik, "Çarşamba günü için ise Marmara, Ege, Antalya çevreleriyle, Batı Karadeniz kesimlerinde yine kuvvetli yağışlar bırakacak. Rüzgarlar şu anda batı bölgelerimiz artık kesildi diyebiliriz ancak bu sistemle birlikte salı günü akşam saatlerinden itibaren önce Marmara ve Ege genelinde güneybatı yönlerden seksen kilometreye varan hızlarda rüzgar bekliyoruz" diye konuştu.