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GündemLapa lapa kar yağışı başladı! Hava buz kesecek, kar İstanbul'a geliyor, okullar tatil edildi
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Lapa lapa kar yağışı başladı! Hava buz kesecek, kar İstanbul'a geliyor, okullar tatil edildi

Lapa lapa kar yağışı başladı. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkili oluyor. Birçok şehirde okullar tatil edildi. Meteoroloji illeri açıkladı. Kar yağışı için yeni tarih verildi. Kuvvetli bir kar yağışı dönemine giriyoruz. Uzman isim de kar yağışı ve sıcaklıklarla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Kar adım adım İstanbul'a geliyor. Kar yağacak iller ise değişti. Öte yandan İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Valilik, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.. İşte tüm detaylar...

• 28 Kasım 2023 - 11:20 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2023 - 11:20 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Son dakika hava durumu raporu... Meteoroloji hava durumu ile ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı. Uzman isim de hava sıcaklıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

2Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bir ilde okullar eğitime ara verildi. Meteoroloji de İstanbul ve İzmir dahil çok sayıda kente sarı kodlu uyarı yaptı.

3Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Türkiye hafta sonunu şiddetli sağanak yağış, kar ve fırtınanın etkisi altında geçirirken, dün yine birçok ilde hayat felç oldu.

4BUGÜN İÇİN YENİ UYARI

BUGÜN İÇİN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

5Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Kıyı Ege’de bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların çarşamba gece saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleriyle Balıkesir’in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

6Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Bodrum-Antalya Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaparak balıkçılar ve denizcileri tedbirli olmaya çağırdı.

7Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

8Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

9KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli olması beklendiğinde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11OKULLAR TATİL EDİLDİ

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ile 28 Kasım 2023 Salı günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1)gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

12Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Kar yağışı Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ederken gözler okullara çevrildi. Hava koşulları sebebiyle okulların tatil olması kararını o ilin valiliği açıklıyor. Benzer şekilde ilçe bazlı tatillerde ise Kaymakamlıklar tarafından açıklama yapılıyor.

13Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak ilinin tüm ilçelerinde, Erzurum’un Palandöken, Yakutiye, Aziziye ilçelerinde ve Hatay’ın İskender’un ilçesinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

14Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Bugün ise Bingöl, Kars, Erzurum, Zonguldak, Bursa, Bilecik, Karabük, Bolu, Eskişehir, Sivas ve Ankara’da kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu.

15ANKARADA KAR, İSTANBUL VE İZMİRDE SAĞANAK VAR

ANKARA'DA KAR, İSTANBUL VE İZMİR'DE SAĞANAK VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ankara'da kar İstanbul ve İzmir'de ise kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini ifade etti.

16Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen şunları söyledi;Bugün salı. Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de lodos (Güney Batı) kuvvetli esecek. Bu rüzgar deniz taşmalarına neden olmaz.

17İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin neredeyse tamamını etkileyen soğuk ve yağışlı sistemin kuzeydoğuya doğru ilerlediğini belirterek, sistemin salı gününden itibaren yurdu terk edeceğini söyledi.

18Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

"Ancak salı günü sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz" diyen Çelik, bu sistemin salı günü için Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlara sebep olacağını aktardı. Çelik, çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısı, batı ve Orta Karadeniz'de yağışlara sebep olacağını, sistemin batı bölgelerde de zaman zaman kuvvetli olacağını kaydetti. Salı günü Çanakkale ile Muğla arası ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağışlar beklediklerini bildiren Çelik, "Çarşamba günü için ise Marmara, Ege, Antalya çevreleriyle, Batı Karadeniz kesimlerinde yine kuvvetli yağışlar bırakacak. Rüzgarlar şu anda batı bölgelerimiz artık kesildi diyebiliriz ancak bu sistemle birlikte salı günü akşam saatlerinden itibaren önce Marmara ve Ege genelinde güneybatı yönlerden seksen kilometreye varan hızlarda rüzgar bekliyoruz" diye konuştu.

19Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Çarşamba günü için Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de 80 kilometreye varan hızlarda güneybatı yönlerden fırtına beklediklerini anlatan Çelik, şöyle devam etti: "Bu fırtınanın şiddetine bakarsak geçtiğimiz günlerde hafta sonunda etkileyen sistem yer yer saatte yüz kilometrenin üzerine çıkmıştı. Şu anda onun kadar değil ancak ona yakın. 80 kilometre saatlik rüzgar beklentimiz var. Ayrıca bu sistemle birlikte sıcaklıklar batıdan başlayarak hızla artacak. Çarşamba günü için batı ve iç bölgelerde sıcaklar mevsim normallerine yaklaşacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise artık yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine çıkmış olacak. Hatta çarşamba günü batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin birkaç derece kadar üzerine çıkmasını bekliyoruz."

20İSTANBUL VE ANKARA

İSTANBUL VE ANKARA

Çelik, İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklediklerini, özellikle çarşamba günü gerçekleşebilecek yağışların ise kuvvetli olabileceğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

21Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

"İstanbul'da sıcaklıklar salı gününden itibaren hızla artıyor. Salı günü için 16 dereceye yükselecek olan sıcaklık hafta sonuna kadar 15-16 dereceler civarında seyredecek. Ankara'da da sıcaklar şu anda mevsim normallerinin altında. 4-5 derecelik en yüksek sıcaklık var. Salı günü için 6 derece bekliyoruz. Çarşamba günü için 12, perşembe gününden sonrası 3-4 gün boyunca 14-15 derecelik sıcaklık tahminimiz var."

22Lapa lapa kar yağışı başladı Hava buz kesecek, kar İstanbula geliyor, okullar tatil edildi

Tatil bölgeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, özellikle batı ve güney bölgelerde Batı Akdeniz dahil olmak üzere bu sistemde kuvvetli yağışlar görüleceğine dikkati çekerek, "Onun için batı ve güney kıyılarımızda önümüzdeki 3-4 gün boyunca yer yer kuvvetli olmak üzere yağış bekliyoruz. Kuvvetli lodosun da lodos fırtınasının etkilemesiyle birlikte güney kıyılarımızda meteorolojik durum biraz daha yağışlı ve rüzgarlı geçecek diyebiliriz" dedi.