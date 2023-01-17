Bursa’da fırtına hayatı felç etti: Ağaçlar devrildi, otluk alan yangını depoya sıçradı

Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos hayatı felç etti. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Bazı yerlerde evlerin çatıları uçtu, çöp konteynırları, aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi. Yunuseli ilçesinde ise otluk alanda çıkan yangın fırtınanın etkisiyle kısa sürede büyüyerek, kereste deposunda bulunan paletlerdeki kerestelere sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alırken, yetkililer şiddetli lodos için vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yaptı.