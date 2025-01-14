Bursa'da babasından kalan mirası görmeye giden kadın hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da yaşayan Emine Görgen, iddiaya göre, babasından miras kalan 12 dönüm arsanın 3 dönümüne hak sahibi oldu. Geri kalan 9 dönüm arazi ise kardeşleri tarafından emlakçıya satıldı. Yaşlı kadın ise kendisine teklif veren emlakçıyı geri çevirdi. Yıllar sonra bir başka müşteriye satmaya karar veren Görgen, alıcıyla birlikte geldiği arazisinde gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı.







3 EV VE TAVUK ÇİFTLİĞİ YAPILMIŞ

10 milyon lira değerindeki tapulu arazisine 3 ev ve tavuk çiftliği yapıldığını gören mağdur kadın, hemen jandarma ekiplerine haber verip şikayetçi oldu. Ev sahipleriyle konuşan Görgen, “Siz evi nasıl yaptınız?” diye sorunca ev sahipleri kendisine emlakçının sattığını söyledi. Savcılığa giden Görgen, yaşadığı mağduriyet üzerine, “Ben şimdi burada ev yapıp oturan insanlara nasıl çık diyeyim, buna müsaade eden emlakçı ya benim paramı versin, ya da mağdur ettiği insanlara yardımcı olsun” diye sitem etti.







'GELDİM Kİ NE GÖREYİM...'



Kendi arsasında müşteri olan Emine Görgen, “Burada bizim 12 dönüm arazimiz vardı. Emlakçı kardeşlerimle anlaşıp 9 dönümünü aldı. Benim 3 dönüm olan arazim kaldı. Ben de burayı satmaya karar verdim. Geldim ki ne göreyim emlakçı meyve ağaçlarını kesip, benim yerime yol yapmış. Hemen jandarmayı aradım, savcılığa gidip şikayetçi oldum. Şimdi bizim mahkememiz devam ediyor. Buranın tapusu bize ait ama ev yapmışlar. Bir gün emlakçı bize gelip bana, ‘senin 500 metrekare yeri kardeşinin yeriyle değiştirdik' dedi. Bende kendisine, ‘bizimle bir sözleşme yapmadın, anlaşma yapmadın. Benim yerime siz nasıl yol yaparsınız' dedim. Baktım ki burada evler yapmışlar, benden arazinin tapusunu almak isteyince 4.5 milyon liraya anlaştık. Bana parayı getirecekti sadece 700 bin lira ödedi, bir daha da ödeme yapmadı. Ben kendi arsama müşteri oldum” diye konuştu.

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