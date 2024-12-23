Bursa'da amatör balıkçı toplam 6 buçuk kiloluk 2 balık yakaladı, o anlar kamerada

Hobi olarak olta balıkçılığı yapan Bursalı foto muhabiri Şaban Kılıçcı, şansını Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denemek istedi. Kıyıdan oltasını denize fırlatan Kılıçcı, 1 saat sonra oltasının hareket ettiğini gördü. Hevesle oltayı çeken Kılıçcı, yaklaşık 3 buçuk kilogram ağırlığında kırlangıç balığı tuttu. Kırlangıç balıklarının çift olarak gezdiğini duyan amatör balıkçı Şaban Kılıçcı, oltasını bir kez daha fırlattı. Kılıçcı'nın oltasına 15 dakika sonra bir kırlangıç balığı daha takıldı. O anları kayda alan Kılıçcı, Bursa'ya 6 buçuk kilo ağırlığında iki balıkla döndü. Balıkların 600 ile 650 santimetre arasında olduğunu belirten Kılıçcı, "Renkleri etkileyiciydi. Bu balıklar irileştikçe böyle güzel renklere bürünüyorlar. Yaklaşık 3 ve 3,5 kilogram geldiler. Bu balıkların genelde çorbası yapılır. Ben de evimde çorba yaparak tükettim ve arkadaşlarımla paylaştım." dedi.