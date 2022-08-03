Bursa'da alarm verildi! 1 ilde hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Yenişehir’de küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı ilçeye hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, hayvan pazarı kapatıldı. Hayvancılığı ile Türkiye’nin önemli ilçelerinden birisi olan Yenişehir’de bulunan hayvan pazarı ilçede küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı tedbir amaçlı 21 gün kapatıldı. Karantinaya alınan ilçede hayvan giriş ve çıkışları hastalık ortadan kalkana kadar yasaklandı.