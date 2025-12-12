GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBurdur'da kalorifer kazanı patladı, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
HaberlerGündem Haberleri Burdur'da kalorifer kazanı patladı, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Burdur'da kalorifer kazanı patladı, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

12.12.2025 - 00:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURDUR (İHA)

Burdur'da kalorifer kazanı patladı, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evde kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça Kasabası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'e ait evde kalorifer kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yangın bitişiğindeki eve sıçramadan uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Güncel Haberler

Kahramanmaraş’ta TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
#Gündem

Kahramanmaraş’ta TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Burdur'da kalorifer kazanı patladı, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
#Gündem

Burdur'da kalorifer kazanı patladı, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Elazığ-Bingöl karayolunda kontrolü kaybedilen otomobil kavşaktaki refüje çıktı: 1 yaralı
#Gündem

Elazığ-Bingöl karayolunda kontrolü kaybedilen otomobil kavşaktaki refüje çıktı: 1 yaralı