Burası ne Antalya ne de Bodrum! Termometreler 19 dereceyi gösterdi, vatandaşlar plaja akın etti
Akdeniz ve Ege'de etkili olan sıcak hava deniz sezonun erken başlamasını sağladı. Ancak güneşin tadını çıkaranlar sadece Antalyalılar ya da Muğlalılar değildi. Termometreler 19 dereceyi gösterince vatandaşlar soluğu plajda aldı.
Güneş yüzünü gösterdi. Uzun süredir devam eden soğuk ve yağışlı havanın ardından vatandaşlar sahilleri doldurdu.
Bartın'ın tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu tatil beldesinde vatandaşlar, 19 dereceyi bulan sıcak havada kumsalda güneşin keyfini çıkardı.
VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bartın’da termometreler, 19 dereceyi gösterdi. Güzel havayı fırsat bilenler, merkeze 11 kilometre mesafedeki 3 kilometrelik kumsalı olan İnkumu tatil beldesine akın etti.
Sömestir tatili nedeniyle aileler çocuklarıyla kumsalda güneşin keyfini çıkardı.
DENİZE GİRDİ
Güzel havada denizde kano yapan gençlerin yanı sıra bölgeye gelenler de kumsalda oturup, çay ve kahve içti.
Havanın aksine su soğuk olmasına rağmen 1 kişi de denize girdi.