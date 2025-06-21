Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Valilik ve kaymakamlıklar açıkladı, yasaklar peş peşe geliyor

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları, denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

SAMSUN VALİLİĞİ AÇIKLADI

Samsun’da valiliğin güvenlik ve asayiş toplantısında belirlediği kararla bazı kıyılarda denize girmek yasaklandı.

Buna göre 204 kilometrelik Samsun kıyı şeridinde toplamda 66,5 kilometre uzunluğunda 28 sahilde yüzmek yasaklandı.

Ayrıca cankurtaran hizmetiyle herhangi bir altyapı bulunmayan alanlarsa denize girilmesi önerilmeyen alan ilan edildi.

Denize girilmesi yasaklanan yerler şöyle…

Atakum ilçesi:

Peçko Fırın ile Kurupelit Deresi arasında 1,4 kilometre

Kürtün Irmağı’yla golf sahasının bitimine kadar kıyı bölgesinde 840 metrelik alan

Canik ilçesi:

Yüzme alanı ve önerilmeyen alan dışında kalan tüm kıyı şeridi

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Tekkeköy ilçesi:

Tekkeköy Limanı ile Canik ilçe sınırı arasında 9 kilometre

İlkadım ilçesi:

Mert Irmağı ile Kürtün Deresi arasında kalan bölgede fener plajı haricinde kalan yerlerde

Denize girilmesi önerilmeyen alanlarsa İlkadım’da tüm kıyı şeridi, Canik’te Bandırma Vapuru’nun bulunduğu kıyı şeridi oldu.

Yüzme alanları belirlenen alanlar da şöyle…

Atakum ilçesi:

İncesu mevkisinde Kurupelit Deresi ile Polis Okulu arasındaki 5 kilometre

Golf sahası ile Kurupelit Deresi arasındaki 7 kilometre

Canik ilçesi:

Mavi Işıklar engelliler, eğitim, dinlenme ve merkezi kampı önü

Tekkeköy ilçesi:

İlçe limanı ile Yunus Emre Caddesi arasında 2,8 kilometre

İlkadım ilçesi:

Samsun Büyükşehir Belediyesince çalıştırılan fener plajı

Açıklama şöyle:

“Suda boğulma vakalarının yaşanmaması için lütfen cankurtaranın olmadığı, denize girmenin tehlikeli veya yasak olduğu ve önerilmediği alanlarda denize girmeyin.

Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlamayın. Suda tehlikeli hareketler yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçının. Yemek yedikten hemen sonra havuza ve denize girmeyin.

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Simit ve kolluğu da olsa çocuğunuzu suda yalnız bırakmayın. Yüzerken sürat motorlarına dikkat edin. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin.”

MAVİ BAYRAKLI PLAJDA DA YASAK

Bartın'ın tek mavi bayraklı plaj İnkumu'nda deniz yüzeyinde mazot ve kötü koku nedeniyle inceleme başlatıldı. Denizde oluşan kirlilik nedeniyle Valilik tarafından denize girmek yasaklandı.

Bartın'da akşam saatlerinde 3 kilometrelik sahil şeridinde denize girenler, su yüzeyinde mazot ve kötü koku ile karşılaştı. Durumu fark edenler denizden mazot kokusu gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı. 3 kilometrelik sahil şeridinin 500 metrelik kısmında görülen kirlilik için detaylı çalışma başlatıldı. Koku ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için Sahil Güvenlik ekipleri yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yük gemileriyle ilgili araştırma başlattı. Bartın Valiliği tarağından denizde oluşan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturduğundan İnkumu'nda denize girmek yasakladı. Yasak, hoparlörden anons yapılarak duyuruldu.

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KIRKLARELİ'NDE 2 GÜN YASAK

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 2 gün denize girmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için bu gün ve yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.

DÜZCE'DE YASAKLANDI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denize girişler Akçakoca kaymakamlığı tarafından hava deniz şartlarından yasaklandı.

Akçakoca kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 21 Haziran saat 13.15’ten itibaren ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınarak kullanıma kapanmıştır. Vatandaşların denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.