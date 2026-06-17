Bu ilimizde kuraklığa karşı yeni hamle! Deniz suyu arıtılacak

Haberin Devamı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, düzenlediği basın toplantısında kentin su kaynakları, kuraklıkla mücadele ve planlanan deniz suyu arıtma projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Tekirdağ'ın son yıllarda kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirten Yüceer, geçen yıl kritik seviyelere gerileyen su kaynaklarının bu yıl alınan yağışlarla bir miktar rahatladığını söyledi. Naip Barajı'nın doluluk oranının geçen yıl yüzde 1'in altına kadar düştüğünü hatırlatan Yüceer, bugün itibarıyla doluluk oranının yüzde 21 seviyelerine ulaştığını, Türkmenli Göleti'nin ise yüzde 14 seviyelerinde bulunduğunu ifade etti. Mevcut su kaynaklarındaki iyileşmenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Yüceer, suya ve altyapıya yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu belirtti. Özellikle yaz aylarında nüfusun katlanarak arttığı sahil bölgelerinde yeni su kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Yüceer, deniz suyu arıtma projesinin bu kapsamda hazırlandığını açıkladı.



30 bin nüfuslu ilçe yazın yarım milyona çıkıyor

Marmaraereğlisi'nin normal şartlarda yaklaşık 30 bin nüfusa sahip olduğunu ancak yaz döneminde bu sayının 500 bine kadar ulaştığını belirten Yüceer, artan talebin mevcut altyapı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kaydetti. Kentteki eski içme suyu hatlarının yoğun kullanım nedeniyle zaman zaman yetersiz kaldığını ifade eden Yüceer, "Deniz suyunu arıtmak için çalışıyoruz. Özellikle sahil nüfusumuz yazın on katına çıkıyor. Bu noktada özellikle yaz nüfusumuzun arttığı sahil şeritlerimiz başta olmak üzere Kumbağ'da 2 bin metreküplük, Marmaraereğlisi ilçemizde de 10 bin metreküplük deniz suyu arıtma projelerimizi hazırladık. Onaylarımız için bakanlıklarımıza gönderdik. Onlardan gelecek cevaba göre de hareket ediyoruz" dedi.

Hazırlanan projelerin hayata geçirilmesiyle özellikle yaz aylarında su ihtiyacının karşılanması ve mevcut kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.