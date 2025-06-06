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Bu çiçekler çok özel! Yenilebilir çiçekler lüks restoran ve otellerde menüye girdi

06.06.2025 - 11:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANTALYA (AA) -

Bu çiçekler çok özel! Yenilebilir çiçekler lüks restoran ve otellerde menüye girdi

Örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'da yetiştirilen yenilebilir çiçekler, lüks restoranların, 5 yıldızlı otellerin menülerine hem lezzet hem renk katıyor. Yaş sebze ve çiçek üretimi yapan firmanın 5. kuşak temsilcisi ve Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Elif Erüst, AA muhabirine, yenilebilir çiçek üretimine 2011'de 2-3 çeşitle başladıklarını ve şu anda 40 çeşit ürüne ulaştıklarını söyledi. Antalya'da 12 ay boyunca üretim yapabildiklerini ve bu şekilde talepleri karşıladıklarını anlatan Erüst, "Şeflerimiz tabak süslemelerinde, lezzet artırmada bu çiçeklerimizi kullanıyor. Erik çiçeği, erik tadında bir mayhoşluk tadı veriyor, menekşe çiçeği tabaklara renk katıyor." dedi.

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