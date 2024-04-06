Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin lira

Değişik renkleri nedeniyle estetik bir görünüme sahip olan ve taç şeklinde yaprakları bulunan tür, çiçeklerinin ters durması nedeniyle dikkat çekiyor. Kaynaklarda 'Fritillaria imperialis' olarak da geçen ve halk arasında 'Ağlayan Gelin' adıyla bilinen ters lale, Türkiye'nin belirli bölgelerinde ve soğuk iklimlerde yetişiyor.