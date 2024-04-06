Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin lira
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evin bahçesinde görülen, koparmanın 244 bin 315 lira TL cezası olan ve halk arasında 'Ağlayan Gelin' adıyla da bilinen nadir çiçek türü ters lale bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.
06.04.2024 - 13:52 |
Değişik renkleri nedeniyle estetik bir görünüme sahip olan ve taç şeklinde yaprakları bulunan tür, çiçeklerinin ters durması nedeniyle dikkat çekiyor. Kaynaklarda 'Fritillaria imperialis' olarak da geçen ve halk arasında 'Ağlayan Gelin' adıyla bilinen ters lale, Türkiye'nin belirli bölgelerinde ve soğuk iklimlerde yetişiyor.