GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin lira

Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin lira

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evin bahçesinde görülen, koparmanın 244 bin 315 lira TL cezası olan ve halk arasında 'Ağlayan Gelin' adıyla da bilinen nadir çiçek türü ters lale bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

06.04.2024 - 13:52 |
Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin lira

Değişik renkleri nedeniyle estetik bir görünüme sahip olan ve taç şeklinde yaprakları bulunan tür, çiçeklerinin ters durması nedeniyle dikkat çekiyor. Kaynaklarda 'Fritillaria imperialis' olarak da geçen ve halk arasında 'Ağlayan Gelin' adıyla bilinen ters lale, Türkiye'nin belirli bölgelerinde ve soğuk iklimlerde yetişiyor.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'a yeni hızlı tren projesi geliyor! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı

İstanbul'a yeni hızlı tren projesi geliyor! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı
Türkiye'nin genetik haritası 'Gen Bankası'nda bulunuyor

Türkiye'nin genetik haritası 'Gen Bankası'nda bulunuyor
Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin lira

Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin lira