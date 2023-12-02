GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
ABONE OL

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

02.12.2023 - 15:42 | | Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLER

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu! Yüzden fazla ölü

İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu! Yüzden fazla ölü

TikTok yasaklanıyor mu? AK Parti Milletvekili Yayman açıkladı

TikTok yasaklanıyor mu? AK Parti Milletvekili Yayman açıkladı