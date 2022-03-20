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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fÄ±rtÄ±na' engeli

Ã‡anakkale'de, Kuzey Ege'deki poyraz nedeniyleÂ Bozcaada ve GÃ¶kÃ§eada ilÃ§elerine Ã§ok sayÄ±da feribot seferi iptal edildi.Â Â

20.03.2022 - 11:23 | | Burak GEZEN/ Ã‡ANAKKALE, (DHA)
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fÄ±rtÄ±na' engeli

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ile adalar hattÄ±nda yolcu ve araÃ§ taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan GestaÅŸ firmasÄ±,Â Kuzey Ege Denizi'nde poyrazÄ±n etkili olmasÄ± nedeniyle Bozcaada ve GÃ¶kÃ§eada ilÃ§elerine birÃ§ok feribot seferini iptal etti.Â Bozcaada-Geyikli hattÄ±nda; Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00'deki feribot seferleri yapÄ±lÄ±rken, gÃ¼n iÃ§indeÂ diÄŸerÂ tarifeli seferler iptal edildi. GÃ¶kÃ§eada-Kabatepe hattÄ±nda iseÂ GÃ¶kÃ§eada'danÂ saat 07.00 seferi yapÄ±ldÄ±. Kabatepe'den ise sadece saat 15.00 seferi yapÄ±lacak. Bu hatta da gÃ¼n iÃ§indekiÂ diÄŸer tarifeli seferlerÂ iptal edildi.Â 

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