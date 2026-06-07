Borçka-Murgul kara yolundaki tünelde otomobil ile motosiklet çarpıştı

Haberin Devamı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Borçka-Murgul kara yolundaki tünelde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 08 ABK 961 plakalı otomobil ile Asım Özdemir idaresindeki motosiklet çarpıştı.

İLGİLİ HABER İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Özdemir'in öldüğü belirlendi. Otomobilde yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Özdemir'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.