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Borçka-Murgul kara yolundaki tünelde otomobil ile motosiklet çarpıştı

07.06.2026 - 01:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Erhan SARI/ARTVİN,(DHA)

Borçka-Murgul kara yolundaki tünelde otomobil ile motosiklet çarpıştı

Artvin’de tünelde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu Asım Özdemir (26) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Borçka-Murgul kara yolundaki tünelde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 08 ABK 961 plakalı otomobil ile Asım Özdemir idaresindeki motosiklet çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Özdemir'in öldüğü belirlendi. Otomobilde yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Özdemir'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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