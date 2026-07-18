Barajlar artık yapay zeka ile dolacak! Türkiye'nin dev yapıları tek merkezden izlenecek: Pilot bölge Trabzon Atasu Barajı oldu

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KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Başağa ise proje kapsamında kullanılacak yapı sağlığı izleme yöntemlerinden birinin kamera tabanlı görüntü analizi olacağını belirtti.Doç. Dr. Hasan Basri Başağa, "Bu kapsamda baraj gövdesini ve barajı etkileyebilecek heyelan gibi çevresel riskleri sürekli izleyebilecek şekilde kamera sistemleri kurulacak. Kameralardan elde edilen görüntüler kesintisiz olarak yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilecek. Görüntülerde herhangi bir anomali, deformasyon veya olağan dışı hareket tespit edilmesi durumunda sistem otomatik olarak uyarı ve hasar kaydı oluşturacak. Kamera sistemlerinden elde edilen veriler, fiber optik sensörler, ivmeölçerler ve diğer izleme sistemlerinden gelen verilerle birlikte değerlendirilerek barajın yapı sağlığı bütüncül bir yaklaşımla analiz edilecek. Böylece olası riskler erken aşamada belirlenebilecek ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasına katkı sağlanacak. Bugün barajlarda çeşitli sensör sistemleri kullanılmakta ve periyodik manuel kontroller gerçekleştirilmektedir. Ancak bu projeyle birlikte farklı kaynaklardan elde edilen tüm veriler tek bir merkezde toplanacak, yapay zekâ destekli analizlerle entegre şekilde değerlendirilecek ve karar vericilere daha hızlı, güvenilir ve kapsamlı bir yapı sağlığı izleme altyapısı sunulacaktır" diye konuştu.