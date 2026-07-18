Arnavutköy'de inşaat faciası! Beton dökülürken yan bina patladı: Yüzlerce kilogram beton içeri doldu, 10 aile mahsur kaldı
İstanbul Arnavutköy’de akılalmaz bir inşaat kazası yaşandı. Bir şantiyede yürütülen temel/kat beton döküm çalışmaları sırasında, dökülen betonun yarattığı devasa basınç nedeniyle bitişikte bulunan 6 katlı apartmanın asansör boşluğu ve yan cephe duvarı büyük bir gürültüyle patladı. Yüzlerce kilogram sıvı beton binanın merdiven boşluğuna ve apartman içerisine doldu. Çıkış yolları kapanan ve bina içerisinde mahsur kalan 10 aile, bölgeye sevk edilen acil durum ekipleri tarafından tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kaza sonrası bina mühürlenirken, şantiyedeki ihmaller zinciri isyan ettirdi.
İstanbul Arnavutköy’de bir inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada bitişikte bulunan 6 katlı binanın duvarı patladı. Asansör boşluğu ile yan cephe duvarının yıkılması sonucu yüzlerce kilogram beton bina içerisine dolarken, mahsur kalan bina sakinleri ekipler tarafından kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta devam eden beton dökümü sırasında, bitişikte bulunan 6 katlı binanın asansör boşluk duvarı ile yan cephe duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte yüzlerce kilogram beton ve parçaları bina içerisine savruldu.
Asansörde ve iki bina arasındaki boşlukta o sırada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Beton ve molozların merdiven boşluğunu kapatması nedeniyle bina sakinleri dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.
BİNA TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI
10 ailenin yaşadığı 6 katlı bina tedbir amacıyla tamamen boşaltıldı. Vatandaşların valizleriyle evlerinden çıkarak araçlarına bindiği anlar görüntülenirken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından inşaat alanı ile duvarın patladığı bina drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde, asansör boşluğu ile yan cephede oluşan hasar, bina içerisine dolan yüzlerce kilogram beton ve merdiven boşluğunu kapatan beton kütleleri yer aldı. Bina sakinleri ise inşaatın başladığı günden bu yana duvarlarda çatlaklar oluştuğunu, durumu defalarca firma yetkililerine bildirdiklerini ancak gerekli önlemlerin alınmadığını iddia etti. Vatandaşlar ayrıca şantiyede yabancı uyruklu işçilerin çalıştığını öne sürerek yaşananlara tepki gösterdi.
"ÇATLAKLARI SÖYLEDİK, ÖNLEM ALINMADI"
Bina sakinlerinden Murat Çakmak, inşaatın başladığı ilk günden itibaren binada çatlaklar oluştuğunu belirterek, "İlk başladığında duvarın çatladığını söyledik. Önlem alınmasını istedik ama kulak arkası ettiler. Müteahhide ulaşamıyoruz. Duvar yıkılınca merdivenlerin önü kapandı, kimse aşağı inemedi. Teknik ekipler yukarı çıkarak içeride kalanları indirdi. Allah korusun o sırada merdivenlerde ya da asansörde biri olsaydı çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi." dedi.
"SEKİZ AYLIK BEBEĞİM VARDI, ALLAH KORUDU"
Bina sakinlerinden Nurullah Zengin ise olay sırasında ailesinin binada bulunduğunu belirterek, "Eşim arayıp ‘Bina yıkılmış, çıkamıyoruz’ dedi. Beton dökülürken duvarı delip binanın içine girdi. Sekiz aylık bebeğim vardı. Allah korudu. Küçük oğlum merdivende olsaydı ne olacaktı. Beton altıncı kattan giriş kata kadar binanın içine dolmuştu. Bu binada 10 aile yaşıyor. Çok şükür kimse yaralanmadı. Eğer burada bir can gitseydi bunun hesabını kim verecekti" ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, hasar gören binaya ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.