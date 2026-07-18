Arnavutköy'de inşaat faciası! Beton dökülürken yan bina patladı: Yüzlerce kilogram beton içeri doldu, 10 aile mahsur kaldı

1

İstanbul Arnavutköy’de bir inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada bitişikte bulunan 6 katlı binanın duvarı patladı. Asansör boşluğu ile yan cephe duvarının yıkılması sonucu yüzlerce kilogram beton bina içerisine dolarken, mahsur kalan bina sakinleri ekipler tarafından kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken bina tedbir amacıyla tahliye edildi.



Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta devam eden beton dökümü sırasında, bitişikte bulunan 6 katlı binanın asansör boşluk duvarı ile yan cephe duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte yüzlerce kilogram beton ve parçaları bina içerisine savruldu.



Asansörde ve iki bina arasındaki boşlukta o sırada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Beton ve molozların merdiven boşluğunu kapatması nedeniyle bina sakinleri dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.