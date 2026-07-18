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Aracını köpeğin üzerine sürdü: Silivri'de ölümüne neden oldu

18.07.2026 - 09:45Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Aracını köpeğin üzerine sürdü: Silivri'de ölümüne neden oldu

İstanbul'un Silivri ilçesinde aracını sokak köpeğinin üzerine sürüp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü A.K. ilerlediği sırada yolda bulunan sokak köpeklerinin üzerine aracını sürdü. Olayda bir köpeğin ölümüne neden olan sürücünün aracını sürdüğü anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Aracını köpeğin üzerine sürdü: Silivride ölümüne neden oldu

Görüntülerin sanal medya da paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece ‘Hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aracını köpeğin üzerine sürdü: Silivri'de ölümüne neden oldu