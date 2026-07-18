Aracını köpeğin üzerine sürdü: Silivri'de ölümüne neden oldu

Olay, dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü A.K. ilerlediği sırada yolda bulunan sokak köpeklerinin üzerine aracını sürdü. Olayda bir köpeğin ölümüne neden olan sürücünün aracını sürdüğü anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerin sanal medya da paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece ‘Hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.