Bolu'daki yangın faciası! Can kaybı 79'a yükseldi

Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

OTEL YIKILACAK

Grand Kartal Otel'in yıkılacağı duyuruldu. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk gelişmeyi duyurdu:

Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan oteli incelemek üzere ekipler geldi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen ekipler binayı incelediler. Ön rapor ortaya çıktı. O ön raporda binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi bu yangın faciasından sonra. Bina ağır hasarlı olarak tespit edildi ve muhtemelen yıkılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 39 kişinin taburcu edildiğini, 12 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 1'i ağır 51 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangınla ilgili soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya 'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır."

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Soruşturmada görevlendirilen alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelere devam ettiğini belirten Tunç, herkesi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır diledi.

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GÖZALTI SAYISI 11 OLDU

Otelde çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.