Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da Gültekin ailesinin cenaze töreninde: Yüreğimiz yandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bu kapsamda gittikleri Bolu'da Gültekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CANIMIZ, YÜREĞİMİZ YANDI

Cenaze namazında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Az önce hocamın da ifade ettiği inşallah hepsi haşr-u cem eylesin. Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailecek dostluğumuz vardı. Canımız, yüreğimiz yandı. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Makamları cennet olsun.

Kartalkaya'daki otel faciasında hayatını kaybedenler arasında Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor.

Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.

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Öte yandan Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in, Uygur Türkü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu da öğrenildi.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Otel yangınında yaralananların tedavileri Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde sürüyor.