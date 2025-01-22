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Kızı ve torunu için DNA örneği verdi: Bu acıyı tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım

22.01.2025 - 14:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

Kızı ve torunu için DNA örneği verdi: Bu acıyı tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım

Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında Feray Kanbolat ve kızı Oya Kanbolat da hayatını kaybetti. Kızı ve torunun kimlik tespiti için DNA örneği veren Sema Şahin, "Ben bu yaşta bu acıyı tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi" dedi.

Sema Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren kızı Feray Kanbolat ve torunu Oya Kanbolat'ın kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi. Sema Şahin, kızı ve torununun hayatını kaybettiği yangından televizyondan haberdar olduğunu söyleyerek, "Ben anne olarak 2 canımı kaybettim, ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım. İmza kampanyaları başlatacağım.

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Bu işin peşini bırakmayacağım. Suçlu olanlar cezasını çeksinler. Ben şu anda bir anne olarak burada sürünüyorum. Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmiş. Ben DNA verdim. Bu itfaiyenin geç gelmesi eleştiriyorum, kınıyorum.

Ve bu devletin bizleri başıboş bırakmamasını ve sahip çıkmasını istiyorum. Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Yangın merdiveni var mı yok mu, kapıları açık mı, bir uyarı levhası yok mu? Niçin otele girenlere böyle ahşap otelde öyle bir bilgilendirme yapılmadı. Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti" ifadelerini kullandı.

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