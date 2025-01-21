GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da pes dedirten görüntü! Pistte kaymaya devam ettiler

Bolu'da pes dedirten görüntü! Pistte kaymaya devam ettiler

Bolu'da 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında soğutma ve arama çalışmaları sürerken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü.

21.01.2025 - 21:34 | | İHA
Bolu'da pes dedirten görüntü! Pistte kaymaya devam ettiler

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 13 saattir ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü. Grand Kartal Otel’e ait pistlerde adeta ölüm sessizliği yaşanırken, diğer pistlerde ise tatilcilerin kayak keyfi devam etti.

Boluda pes dedirten görüntü Pistte kaymaya devam ettiler

Öte yandan, otelden hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına destek veriyor. Arama kurtarma ekipleri ise otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Bolu'da otel yangını faciası! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Can kaybı 76’ya yükseldi

    Bolu'da otel yangını faciası! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Can kaybı 76’ya yükseldi

    Bolu'da pes dedirten görüntü! Pistte kaymaya devam ettiler

    Bolu'da pes dedirten görüntü! Pistte kaymaya devam ettiler

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı