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İstanbul'da artçılar devam ediyor! 1 dakika arayla 2 deprem meydana geldi

25.04.2025 - 20:42Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da artçılar devam ediyor! 1 dakika arayla 2 deprem meydana geldi

İstanbul artçı sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor. AFAD İstanbul'da saat 20.33 sıralarında 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi'nin Büyükçekmece sahili açıkları olan 3,5 ve 3,7 büyüklüğündeki 2 deprem, 1 dakika arayla meydana geldi.

İstanbul'da 1 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. AFAD tarafından, saat 21.06'da merkez üssü Marmara Denizi'nin Büyükçekmece sahilinden 17.56 kilometre açıklarında olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, saat 21.07'de ise Büyükçekmece sahilininden 19.88 kilometre açıkta 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği duyuruldu. 

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