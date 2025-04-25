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GündemSilivri depreminin etkisini İstanbullular atlatamadı! 3 gündür çadırda kalıyorlar...
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Silivri depreminin etkisini İstanbullular atlatamadı! 3 gündür çadırda kalıyorlar...

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen evlerine girmekten çekinen vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor. Çadırı olmayan vatandaşlar ise aileleriyle birlikte araçlarında kalıyor. Bahçelievler'deki bir parkta ailesi ile kalan Hakan Demir, "Eve gitmeye korkuyoruz. Depremden sonra çoğu insanın travması oldu. Geceleri biz çadırda kaldığımız için sıcak oluyor ama çadırı olmayan insanlar var" dedi.

DHA
• 25 Nisan 2025 - 19:43 • Son Güncelleme:
DHA
• 25 Nisan 2025 - 19:43 • Son Güncelleme:
1Silivri depreminin etkisini İstanbullular atlatamadı 3 gündür çadırda kalıyorlar...

Silivri açıklarında 23 Nisan günü saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 gün geçti. Depremin ardından evlerine girmekten çekinen vatandaşlar, aileleriyle birlikte park ve bahçelerde kurdukları çadırlarda ya da kendi araçlarında kalmaya devam ediyor. Bahçelievler'deki bir parka çadırlarını kuran vatandaşlar, bölgede yoğunluk oluşturdu.

24 KİŞİ ARABANIN İÇİNDE YAŞIYORUZ

'4 KİŞİ ARABANIN İÇİNDE YAŞIYORUZ'

Ailesiyle birlikte 3 gündür araçta kalan Ender Çetinkaya, "23 Nisan'dan beri bir sokaktayız. Ben işten izin aldım. Çocuklarım da Pazartesi günü okula gidecek. Ben de Pazartesi günü gitmek zorundayım.

3Silivri depreminin etkisini İstanbullular atlatamadı 3 gündür çadırda kalıyorlar...

Burada belediyenin bir park alanına sığındık. Evimizde kolonlarımız patladı. Demirleri paslı, çürük, elinizle ufalanıyor. 23 Nisan'dan beri 4 kişi bu arabanın içinde yaşıyoruz.

4Silivri depreminin etkisini İstanbullular atlatamadı 3 gündür çadırda kalıyorlar...

Evimize gidemiyoruz, buradaki birçok insan gibi aslında. Geceleri çok soğuk oluyor. İnsanlar yerlerde bile yatıyor, çadırlarda kalanlar var.

5Silivri depreminin etkisini İstanbullular atlatamadı 3 gündür çadırda kalıyorlar...

Çadırımız da yok, gidebileceğimiz sağlam binası olan bir akrabamız da yok. Bu park ücretli. Etrafında bina olmadığı için mecburen buraya sığındık, herkes gibi.

6Silivri depreminin etkisini İstanbullular atlatamadı 3 gündür çadırda kalıyorlar...

Günlük park ücreti 200 lira galiba. Ne kadar kalacağım, ne yapacağım, nasıl karşılayacağım? Bu da ekstra bir külfet. Dışarıda yiyip içiyoruz bir külfet.

7Silivri depreminin etkisini İstanbullular atlatamadı 3 gündür çadırda kalıyorlar...

İkimiz de yiyemiyoruz çünkü. 4 kişilik aile ve İstanbul şartları. Buradaki diğer insanlar gibi biz de bir büyük sarsıntıdan korkuyoruz. Çünkü benim binam bunu kaldırmaz" dedi.

8ÇOĞU İNSANIN TRAVMASI OLDU

'ÇOĞU İNSANIN TRAVMASI OLDU'

23 Nisan'dan beri 4 kişilik ailesiyle birlikte parkta kurduğu çadırda kalan Hakan Demir ise, "Üç gündür buradayız. Duş almak zor tabii ki de. Eve gitmeye korkuyoruz.

9Silivri depreminin etkisini İstanbullular atlatamadı 3 gündür çadırda kalıyorlar...

Depremden sonra çoğu insanın travması oldu. Geceleri biz çadırda kaldığımız için sıcak oluyor. Ama çadırı olmayan insanlar var. Bu gece bir bilmiyorum, eve gitmeyi düşünüyoruz ama evimize güvenmediğimiz için tekrardan çadırda kalabiliriz, korkuyoruz" dedi.