Silivri depreminin etkisini İstanbullular atlatamadı! 3 gündür çadırda kalıyorlar...
Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen evlerine girmekten çekinen vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor. Çadırı olmayan vatandaşlar ise aileleriyle birlikte araçlarında kalıyor. Bahçelievler'deki bir parkta ailesi ile kalan Hakan Demir, "Eve gitmeye korkuyoruz. Depremden sonra çoğu insanın travması oldu. Geceleri biz çadırda kaldığımız için sıcak oluyor ama çadırı olmayan insanlar var" dedi.
DHA
• 25 Nisan 2025 - 19:43 • Son Güncelleme:
DHA
• 25 Nisan 2025 - 19:43 • Son Güncelleme: