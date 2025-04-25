Bakan Murat Kurum hasar tespit çalışmalarında son durumu açıkladı: Depremin süresi sebebiyle büyük bir yıkım yaşanmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TV100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Murat Kurum'un açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

Bilim insanlarımız bu konuda ikiye ayrılıyor. Birtakım bilim insanımız öncülü derken birtakım bilim insanımız ise bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor. ABD'deki bilimsel verilere bakınca böylesi büyük bir deprem öncesi deprem olma olasılığını yüzde 5 olarak açıklıyor. Dolayısıyla bu 6.2'lik depremi bir haberci olarak konumlandırmak da depremin olmayacağını söylemek de doğru değil.

Dün akşam itibarıyla parklarda, millet bahçelerinde, toplanma alanlarında 40 bini aşkın vatandaşımız misafir edildi. 500 bini aşkın çorba ve 1 milyon su ve kumanya dağıtımı yapıldı. Bugün bu sayı daha az tabi düne nazaran. Vatandaşlarımız ister istemez tedirgin oluyor. Bir kısmı İstanbul dışına çıktı. Yaşanan artçılarla panik yaşansa da paniğe gerek yok, bunu söyleyebiliriz.

"DEPREMİN KISA SÜRMESİ CİDDİ BİR YIKIMI ENGELLEDİ"

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Depremin süresinin 13 saniye olması ivmesinin düşük olması sebebiyle büyük bir yıkım yaşanmadı. Hatırlarsanız Elazığ Sivrice'deki depremin büyüklüğü de böyleydi ama kısa sürmesi yıkımı engelledi. Bu süre uzasaydı ve şiddetinin yükselmesi durumunda 6.2 de oldukça büyük bir deprem olup hasar verebilirdi.

HASAR TESPİTTE SON DURUM

6539 bina hasarına ilişkin ihbar aldık. Bu binalardan 1473'ü hasarsız ve 101'i ise az hasarlı olarak tespit edildi. En fazla ihbar Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece olarak gidiyor. Hasar ihbarı dağılımına bakınca bu tablo ortaya çıkıyor. Hasarların ihbar yüzdesine bakınca yüzde 80'i Avrupa Yakası'ndan geliyor.

BİNALARIN YÜZDE 60'I 2000 SONRASI

Riskli bina olarak bakıldığında 2000 öncesi 3 milyon 393 bin 77 bağımsız bölüm yapılmış. 2025 yılı itibarıyla ise İstanbul'da 8 milyon 70 bin 117 bağımsız bölüm var. Yani 3.3 milyon bağımsız bölüm 1999 yılı öncesi yönetmeliğe göre yapılmış. Yaşadığımız depremlerde yıkılan, hasar gören yapıların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılan yapılar. Yıkılma riski yeni yönetmeliğe göre yapılmadığı için daha fazla. Bugün baktığımızda 8 milyonu aşkın bağımsız bölümün yaklaşık yüzde 60'ı yeni yönetmeliklere göre yapılmış ve bir plan proje çerçevesinde inşa edilmiş yapılar. Yapılan değerlendirmelerde 1.5 milyon riskli bağımsız bölüm sayısı olduğunu görüyoruz. 600 bini de acil dönüşmesi gerekiyor. İşte bizim İstanbul'u kurtarma planımız bu. Burada sevindirici olan kısım ise yüzde 60'ı yeni bina.