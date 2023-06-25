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Bolu'da otoyolda bayram yoÄŸunluÄŸu; kilometrelerce araç kuyruÄŸu oluÅŸtu

Boluâ€™da Kurban BayramÄ± tatili iÃ§in yola Ã§Ä±kanlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu yoÄŸunluk devam ederken Anadolu Otoyoluâ€™nda kilometrelerce araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu.

25.06.2023 - 10:53 | | Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)-Â
Bolu'da otoyolda bayram yoÄŸunluÄŸu; kilometrelerce araç kuyruÄŸu oluÅŸtu

Kurban BayramÄ±'nÄ± memleketlerinde geÃ§irmek isteyen tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nda oluÅŸturduÄŸu yoÄŸunluk devam ediyor. DÃ¼n sabah saatlerinden itibaren 9 gÃ¼nlÃ¼k Kurban BayramÄ± tatili iÃ§in yola Ã§Ä±kanlar nedeniyle otoyolda trafik yer yer durma noktasÄ±na geldi. Anadolu Otoyolu'nun Ankara yÃ¶nÃ¼nde kilometrelerce araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu. Otoyolun Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼nde ise ulaÅŸÄ±m rahatlÄ±kla saÄŸlanÄ±yor. Polis ekipleri araÃ§ yoÄŸunluÄŸunun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± noktalarda tedbirlerini artÄ±rdÄ±. Otoyoldaki yoÄŸunluk nedeniyle D-100 kara yoluna yÃ¶nelen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler nedeniyle bu gÃ¼zergahta daÂ ulaÅŸÄ±m yavaÅŸ ilerliyor.Â 

Ä°stanbul'da bayram tatili trafiÄŸi sürüyor
Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°RÄ°stanbul'da bayram tatili trafiÄŸi sürüyorHaberin TÃ¼m GÃ¶rselleri

Boluda otoyolda bayram yoÄŸunluÄŸu; kilometrelerce araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu

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Bolu'da otoyolda bayram yoÄŸunluÄŸu; kilometrelerce araç kuyruÄŸu oluÅŸtu

Bolu'da otoyolda bayram yoÄŸunluÄŸu; kilometrelerce araç kuyruÄŸu oluÅŸtu