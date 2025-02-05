Bolu'da meydana gelen yangın soruşturmasında 2 gözaltı

Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma kapmasında 30 isim gözaltına alınmış oldu. Gözaltına alınan isimlerden 19’u tutuklanırken 8’i adli kontrol kararı ile olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.