Bolu Kartalkaya yangınına ilişkin yayın yasağı

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin Bolu 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi yayın yasağı kararı verdi.

Kararda, “Mevcut olay ile ilgili henüz delillerin toplanamamış olması, görsel basın sosyal medya ile internet medyasında ilgili birtakım bilgilerin yanlış yayınlandığını, müşahede edildiğini, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, ölüm olayının yangın olayı ile gerçekleşmiş ile olması, bilgi kirliliğinin kamu düzenini ve kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği, ayrıca ölenlerin yakınlarının yapılabilecek haberlerden etkilenme ihtimallerinin bulunması bakımından yayın yasağı getirilmesine karar verilmiştir” denildi.