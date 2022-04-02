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Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında meydana gelen toprak kaymasıyla nedeniyle tünel her iki yönde de trafiğe kapatıldı.

02.04.2022 - 20:47 | | İHA
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi. Toprağın yola kaymasının ardından tünel Ankara ve İstanbul yönlerinde araç geçişine kapatıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Yaşanan olayın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergah Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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