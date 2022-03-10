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Bolu DaÄŸÄ± geçiÅŸinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

BOLU DaÄŸÄ±'nÄ±n TEM yolu geÃ§iÅŸindeÂ hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olurken, ulaÅŸÄ±mda aksama yaÅŸanmadÄ±.Â

10.03.2022 - 10:28 | | Murat KÃœÃ‡ÃœK/ BOLU, (DHA)-
Bolu DaÄŸÄ± geçiÅŸinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Ä°stanbul ve Ankara'yÄ± birbirine baÄŸlayan Bolu DaÄŸÄ± TEM yolu geÃ§iÅŸinde aralÄ±klarla hafifÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. KarayollarÄ± ekipleri, gÃ¼zergahlarda kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ekiplerin kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla ulaÅŸÄ±mda aksama olmadÄ±. BÃ¶lgede kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gÃ¼n iÃ§inde etkisini artÄ±rmasÄ± bekleniyor.Â 

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