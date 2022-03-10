Ä°stanbul ve Ankara'yÄ± birbirine baÄŸlayan Bolu DaÄŸÄ± TEM yolu geÃ§iÅŸinde aralÄ±klarla hafifÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. KarayollarÄ± ekipleri, gÃ¼zergahlarda kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ekiplerin kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla ulaÅŸÄ±mda aksama olmadÄ±. BÃ¶lgede kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gÃ¼n iÃ§inde etkisini artÄ±rmasÄ± bekleniyor.Â

Â

Â