Bodrum'da Akdeniz Foku'nun motoryat keyfi kameraya yansıdı

Türkbükü Mahallesi'nde Hebil Koyu'nda yaşayan yetişkin bir Akdeniz foku, koyda demirli bir motoryatın üzerine çıktı. Bir süre teknede dinlenen fok, daha sonra tekrar denize girdi.

Fokun o anlarını görüntüleyen vatandaşlar, "Bu fok yaklaşık 8 yıldır burada yaşar. Bazen teknelere çıkar bazen de yüzer iskeleye çıkar. Bugün de motoryata çıkmış" dedi.