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GündemSapanca Gölü'ndeki korkutan görüntünün sırrı çözüldü: İşte içme suyu kaynağındaki pamuksu oluşumun nedeni
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Sapanca Gölü'ndeki korkutan görüntünün sırrı çözüldü: İşte içme suyu kaynağındaki pamuksu oluşumun nedeni

18.07.2026 - 18:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde dalgıçların keşfettiği ve sosyal medyada merak uyandıran pamuksu oluşumun yapılan laboratuvar analizleri neticesinde yeşil alg türü olduğu belirlendi.

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Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinden göle dalış yapan ekip, göl havzasını keşfetmek gayesiyle serbest rotada gerçekleştirdiği dalış sırasında göl tabanında pamuksu görünüme sahip beyaz oluşumla karşılaştı.

2Sapanca Gölü'ndeki korkutan görüntünün sırrı çözüldü: İşte içme suyu kaynağındaki pamuksu oluşumun nedeni

Su altı kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından geniş yankı uyandırdı. Görüntülerin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek göl tabanındaki oluşumdan numuneler aldı.

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3Sapanca Gölü'ndeki korkutan görüntünün sırrı çözüldü: İşte içme suyu kaynağındaki pamuksu oluşumun nedeni

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen analizler neticesinde, söz konusu pamuksu yapının bir alg türü olduğu tespit edildi. Yapılan analizlerle birlikte göl tabanında görüntülenen beyaz ve pamuksu oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen yeşil alg türü olduğu tespit edildi.

4Sapanca Gölü'ndeki korkutan görüntünün sırrı çözüldü: İşte içme suyu kaynağındaki pamuksu oluşumun nedeni

17 farklı noktadan numune alındı, oluşum alg türü çıktı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Geçtiğimiz günlerde göldeki oluşumla ilgili ekiplerimiz harekete geçti.

5Sapanca Gölü'ndeki korkutan görüntünün sırrı çözüldü: İşte içme suyu kaynağındaki pamuksu oluşumun nedeni

Aynı gün alınan numuneler laboratuvara gönderildi ve yapılan analizler neticesinde mevsimsel sıcakların artmasıyla beraber geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne bağlı bir oluşum olduğu tespit edildi.

6Sapanca Gölü'ndeki korkutan görüntünün sırrı çözüldü: İşte içme suyu kaynağındaki pamuksu oluşumun nedeni

Bu haliyle su sağlığıyla ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını engellemek için çalışmalar başlatıyoruz.

7Sapanca Gölü'ndeki korkutan görüntünün sırrı çözüldü: İşte içme suyu kaynağındaki pamuksu oluşumun nedeni

Her sene oluşan bu alg oluşumunun su kalitesini etkilemediğini, Sapanca Gölü'nün 17 farklı bölgesinden aldığımız numuneyi anlık olarak inceledik ve herhangi bir olumsuzluk rastlanmadı" dedi.