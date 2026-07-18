Sapanca Gölü'ndeki korkutan görüntünün sırrı çözüldü: İşte içme suyu kaynağındaki pamuksu oluşumun nedeni

3

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen analizler neticesinde, söz konusu pamuksu yapının bir alg türü olduğu tespit edildi. Yapılan analizlerle birlikte göl tabanında görüntülenen beyaz ve pamuksu oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen yeşil alg türü olduğu tespit edildi.