Kütahya'da Atletizm coşkusu : Naili Moran Yaş Grupları Atletizm Festivali başladı! Geleceğin şampiyonları piste çıktı

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Haber : Ömer Hamza Yıldız Fotoğraflar :İhsan Sercan Özkurnazlı

Türk atletizminin geleceğine yön verecek organizasyonlardan biri olarak gösterilen Naili Moran Yaş Grupları U14-U16 Atletizm Festivali, Kütahya'da başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce genç sporcu, festivalin ilk gününde gerçekleştirilen müsabakalarda koşu, atlama ve atma branşlarında piste çıkarak derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

U14 ve U16 yaş kategorilerinde düzenlenen organizasyonda genç atletler, farklı branşlarda performanslarını sergileyerek sezon boyunca yaptıkları antrenmanların karşılığını almaya çalıştı. İlk gün boyunca birçok branşta eleme ve final yarışları gerçekleştirildi.

Sporcuların ortaya koyduğu performanslar, tribünlerde bulunan aileler, antrenörler ve atletizmseverler tarafından ilgiyle takip edilirken, yarışlar zaman zaman büyük heyecana sahne oldu.

Festival, yalnızca derece elde etmeyi hedefleyen bir organizasyon olmanın ötesinde, genç sporcuların teknik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı, yarışma tecrübesi kazanmalarını ve rekabet ortamına uyum sağlamalarını amaçlıyor. Aynı zamanda gelecekte milli takım forması giymesi beklenen yetenekli atletlerin keşfedilmesi açısından da organizasyon önemli bir fırsat sunuyor.

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Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yaş grupları faaliyet takviminde önemli bir yere sahip olan festivalde sporcular, centilmence mücadele ederek hem bireysel dereceler hem de kulüpleri adına başarılı sonuçlar elde etmeye çalışıyor.

Organizasyon boyunca farklı branşlarda yapılacak yarışlarla genç atletler performanslarını sergilemeyi sürdürecek. Kütahya'da devam eden Naili Moran Yaş Grupları Atletizm Festivali'nde müsabakalar yarın da sürecek.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için yarın ödül töreni düzenlenecek ve başarılı atletler madalyalarını alacak.