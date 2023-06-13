Bodrum'da 86 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında tespit edilen 86 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
13.06.2023 - 11:41 | | DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 11 Haziran saat 08.40'ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 86 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.