GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kurban Bayramı tatili için turizm cennetine akın ettiler! 24 saatte rekor giriş
ABONE OL

Kurban Bayramı tatili için turizm cennetine akın ettiler! 24 saatte rekor giriş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kentte trafik durma noktasına geldi. Son 24 saatte, 25 bin aracın kente giriş yaptığı belirtildi.

23.06.2023 - 16:54 | | Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)
Kurban Bayramı tatili için turizm cennetine akın ettiler! 24 saatte rekor giriş

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a Kurban Bayramı öncesi, tatilci akını başladı. Bu kapsamda, ilçeye son 24 saatte 25 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bodrum-Turgutreis istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Eski kız arkadaş cinayeti sanığının uyuşturucu iddiasını, otopsi raporu doğrulamadı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREski kız arkadaş cinayeti sanığının uyuşturucu iddiasını, otopsi raporu doğrulamadıHaberin Tüm Görselleri

Kurban Bayramı tatili için turizm cennetine akın ettiler 24 saatte rekor giriş

Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye'den İsveç'e son şans! İşte Ankara'nın talepleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye'den İsveç'e son şans! İşte Ankara'nın talepleriHaberin Tüm Görselleri

İlçenin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken, jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artacağı belirtilirken, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde tedbirlerini artırdığı kaydedildi.

Kurban Bayramı tatili için turizm cennetine akın ettiler 24 saatte rekor giriş

Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMerkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldiHaberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Karganın bulduğu parmakların ön otopsi raporu çıktı

Karganın bulduğu parmakların ön otopsi raporu çıktı

Emine Erdoğan'dan Mutfağın Elçileri'ne teşekkür mesajı

Emine Erdoğan'dan Mutfağın Elçileri'ne teşekkür mesajı

Borsa pazartesi açık mı, borsa 26-27 Haziran’da kapalı mı? Borsa tatil günleri 2023: Bayramda borsa açık mı, kapalı mı?

Borsa pazartesi açık mı, borsa 26-27 Haziran’da kapalı mı? Borsa tatil günleri 2023: Bayramda borsa açık mı, kapalı mı?