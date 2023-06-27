DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli turizm destinasyonlarÄ±ndan Bodrumâ€™da Kurban BayramÄ±â€™na 1 gÃ¼n kala tatilciler gelmeye devam ediyor. Ä°lÃ§ede yoÄŸunluk her geÃ§en gÃ¼n artarken, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri de Ã¶nlemlerini artÄ±rdÄ±.

Bodrum Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n resmi ve sivil ekipleri,Â ilÃ§e giriÅŸindeki GÃ¼vercinlik Uygulama NoktasÄ±'nda araÃ§ aramalarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±. Narkotik ve bomba kÃ¶peÄŸi Eforâ€™un da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aramalarda, araÃ§lar didik didik aranÄ±yor. Ekipler, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri dikkatli olmalarÄ± ve trafik kurallarÄ±na uymalarÄ± konusunda da uyarÄ±yor.Â

Bodrum Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n verilerine gÃ¶re kente 4,5 gÃ¼n iÃ§erisinde 100 bin araÃ§ giriÅŸ yaptÄ±. YoÄŸun araÃ§ giriÅŸinin olduÄŸu kentte zaman zaman trafik durma noktasÄ±na geliyor. Jandarma ekipleri, ulaÅŸÄ±mda aksamanÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in Ã¶zellikle kavÅŸaklarda bÃ¼yÃ¼k Ã§aba sarf ediyor.