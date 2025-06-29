Bodrum sıcağına dayanamayan karga çarşı çarşı dolaşıp su içti, karnını doyurdu

İlk olarak çarşı içindeki bir kafeteryaya konan karga, sandalyelerin üzerine tüneyerek ağzını açıp kapatarak adeta su istermiş gibi davranmaya başladı.

Bu durumu fark eden işletme çalışanları, kargaya kül tablasına koydukları suyu ikram etti. Serin suyu içen karga bir süre dinlendi.

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TURİSTLER ŞAŞKIN

Sürpriz misafiri gören turistler de duruma şaşırırken, kargaya yiyecek ve su ikram ederek keyifli anlar yaşadı. Bazı çocuklar da kargaya buzlu su verdi, yiyeceklerini paylaştı.

KAFE KAFE DOLAŞTI



Bir süre kafede vakit geçiren karga daha sonra uçarak uzaklaştı. Aynı karganın, Bodrum merkezdeki başka restoran ve kafelere de giderek benzer şekilde su ve yiyecek aldığı öğrenildi.