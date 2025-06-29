GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBodrum sıcağına dayanamayan karga çarşı çarşı dolaşıp su içti, karnını doyurdu
HaberlerGündem Haberleri Bodrum sıcağına dayanamayan karga çarşı çarşı dolaşıp su içti, karnını doyurdu

Bodrum sıcağına dayanamayan karga çarşı çarşı dolaşıp su içti, karnını doyurdu

29.06.2025 - 17:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

ABONE OL

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sıcak havadan bunalan bir karga, soluğu kafelerde aldı. Geleneksel çarşıda bir kafeteryaya konan karga, hem serinledi hem de karnını doyurdu.

İlk olarak çarşı içindeki bir kafeteryaya konan karga, sandalyelerin üzerine tüneyerek ağzını açıp kapatarak adeta su istermiş gibi davranmaya başladı.

Bu durumu fark eden işletme çalışanları, kargaya kül tablasına koydukları suyu ikram etti. Serin suyu içen karga bir süre dinlendi.

İLGİLİ HABER

Turizm cennetinde şaşırtan manzara! Gören telefonuna sarılıp kaydetti
Turizm cennetinde şaşırtan manzara! Gören telefonuna sarılıp kaydetti

TURİSTLER ŞAŞKIN

Sürpriz misafiri gören turistler de duruma şaşırırken, kargaya yiyecek ve su ikram ederek keyifli anlar yaşadı. Bazı çocuklar da kargaya buzlu su verdi, yiyeceklerini paylaştı.

KAFE KAFE DOLAŞTI

Bir süre kafede vakit geçiren karga daha sonra uçarak uzaklaştı. Aynı karganın, Bodrum merkezdeki başka restoran ve kafelere de giderek benzer şekilde su ve yiyecek aldığı öğrenildi.

Güncel Haberler

Hindistan'da festivalde izdiham! Ölü ve yaralılar var
#Dünya

Hindistan'da festivalde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kamuda tasarruf tedbirlerinde yapay zekalı dönem
#Çalışma Hayatı

Kamuda tasarruf tedbirlerinde yapay zekalı dönem

İzmir'de üç ayrı orman yangını: Köye sıçradı! Müdahale sürüyor
#Gündem

İzmir'de üç ayrı orman yangını: Köye sıçradı! Müdahale sürüyor