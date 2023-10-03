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'Bitcoin Safiye'ye 81 yıl hapis ve 394 bin TL para cezası, eşine beraat

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra 135 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Safiye Gökçe Yüce (43) 81 yıl hapis ile 394 bin 300 TL para cezasına çarptırıldı, eşi Oğuzhan Yüce'nin (48) beraatine karar verildi.

03.10.2023 - 17:15 | | Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
'Bitcoin Safiye'ye 81 yıl hapis ve 394 bin TL para cezası, eşine beraat

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 6 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı.

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Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi.

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İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

Bitcoin Safiyeye 81 yıl hapis ve 394 bin TL para cezası, eşine beraat

TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

Safiye Gökçe Yüce, Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu.

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Safiye Gökçe Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Yüce'nin hesapları incelemeye alındı.

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Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

Bitcoin Safiyeye 81 yıl hapis ve 394 bin TL para cezası, eşine beraat

OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI

Safiye Gökçe Yüce her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir kara yolu Bursa gişelerinde 8 Kasım 2019 saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Yüce´yi, durdurup, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Aydın'a getirilen Yüce, tutuklandı. Yüce 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020'de yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. 1 yıl sonra elektronik kelepçe çıkarıldı.

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Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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HER MAĞDUR İÇİN 3 ER YIL CEZA VERİLDİ

Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce'nin Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Safiye Gökçe Yüce ile eşi Oğuzhan Yüce Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda sanık avukatları ve Yüce'nin avukatları hazır bulundu. Yüce, son savunmasında, "Herkes neyin ne olduğunu biliyordu. Suç işleme kaydıyla hareket etmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

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Mahkeme Safiye Gökçe Yüce'ye 27 mağdurun her biri için 3'er yıl olmak üzere toplamda 81 yıl hapis cezası ile 394 bin 300 TL para cezasına çarptırırken, eşi Oğuzhan Yüce'nin ise beraatine karar verdi.(DHA)

 

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