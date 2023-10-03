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Av tüfeği ile katlettiği eşi için "intihar etti" diyen sanığın cezası açıklandı!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce eşi Dilan Palamut'u av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar ettiğini iddia eden Ökkeş Palamut'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

03.10.2023 - 13:49 | | GAZİANTEP (İHA)
Av tüfeği ile katlettiği eşi için "intihar etti" diyen sanığın cezası açıklandı!

Olay, 25 Ocak 2023 tarihinde Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ökkeş Palamut, tartıştığı eşi Dilan Palamut'a av tüfeği ile ateş etmişti.

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Av tüfeği ile katlettiği eşi için intihar etti diyen sanığın cezası açıklandı

Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan ve ağır yaralanan Dilan Palamut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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Av tüfeği ile katlettiği eşi için intihar etti diyen sanığın cezası açıklandı

Öldürdüğü eşinin intihar ettiğini iddia eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Yaşanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan katil koca Ökkeş Palamut, eşini öldürmediğini belirterek ve üzerine atılı suçlamayı reddederek ifadesinde eşinin intihar ettiğini ileri sürmüştü.

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Av tüfeği ile katlettiği eşi için intihar etti diyen sanığın cezası açıklandı

Olaydan sonra Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan katil koca Ökkeş Palamut için karar duruşması görüldü. Karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından sanık Ökkeş Palamut'a "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Av tüfeği ile katlettiği eşi için "intihar etti" diyen sanığın cezası açıklandı!

Av tüfeği ile katlettiği eşi için "intihar etti" diyen sanığın cezası açıklandı!