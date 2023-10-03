Yalnız yaşayan kadını domuz bağıyla boğarak öldürdüler! 3 sanık için istenen cezalar belli oldu

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Solmaz ile yaşı küçük sanıklar E.K ve K.K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay tarihinde üç sanığın da maktulün kaldığı eve giderek fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, sanık Mehmet Solmaz'ın yanında götürdüğü iple Aysel Bozkurt'u elleri arkadan olacak şekilde bağladıkları belirtildi.

Ayaklarını da bağlayıp maktulü darbettikleri, ağzını bezle kapatıp ensesine doğru bağladıkları, maktulden aldıkları bin 500 lirayı aralarında bölüştükleri, telefonu da alarak ayrıldıkları ifade edildi.

Savcı sanık Mehmet Solmaz'ın "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" ve "Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti.

Mütalaada, olay sırasında 16 yaşında olan diğer iki sanığın ise "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, "Nitelikli yağma" suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep edildi. Mütalaaya karşı savunmaları sorulan sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

SON SAVUNMALARINI YAPACAKLAR

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve son savunmalarını yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Aysel Bozkurt'un 4 Haziran 2022'de ikametinde ölmüş olabileceği yönünde polise haber verildiği anlatıldı. Bozkurt'un 2007 yılında öldürme suçundan mahkum olduğu, 21 Temmuz 2020 tarihinde pandemi nedeniyle cezaevinden denetimli serbestliğe nakledildiği kaydedildi.

Polis, Aysel Bozkurt'un mahkum olduğu olaydaki şikayetçilerin öldürme olayıyla herhangi bir bağlantılarının olduğuna dair bir delile rastlamadı. Ölü muayene tutanağına göre maktülün yerde yüzüstü vaziyette, ellerinin sırtından, ayaklarının ve boynunun bağlı olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, şüphe üzerine durdurulan Mehmet Solmaz'ın üzerinde iki telefon ele geçirildiği, yapılan incelemede bu telefonlardan birini maktulün kullanmış olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınarak ifadesi alınan Mehmet Solmaz, bir hafta önce maktülün evine gittiğini, 2 bin lira verdikleri halde cinsel ilişkiye girmeden iki erkek tarafından darbedildiklerini, olay günü 4 Haziran günü saat 01.30 sıralarında eve gidip maktulü darbederek iple boğduklarını, maktulün cep telefonunu ve 500 lira parasını alıp kaçtıklarını söyledi. İddianamede, sanıklar Mehmet Solmaz (20) ile yanındaki yaşı küçük E.K. ve K.K.'nin maktülün evine girdikleri, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek maktulü darbedip parasını aldıkları, Mehmet Solmaz'ın yanında götürdüğü iple maktulü bağladıklarını, ağzını bezle kapattıkları, maktulden aldıkları bin 500 lirayı aralarında bölüştükleri anlatıldı. Sanıkların "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmaları talep edildi. (DHA)