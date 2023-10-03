İçişleri’ne saldırı girişiminin şifreleri! 'Saldırı dış aklın ürünü'

Terör örgütü PKK üyesi 2 canlı bombanın İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı’na yönelik saldırı girişimini, uzmanlar değerlendirdi. Güvenlik uzmanlarına göre, son dönemlerdeki operasyonlardan rahatsız olan terör odakları, çıkış aramak için İçişleri’ne saldırı girişiminde bulundu.

Milliyet'ten Çiğden Yılmaz'ın haberine göre; Uzmanlar, son dönemde emniyet güçlerinin terör ve uyuşturucuya yönelik etkili operasyonlarının terör odaklarını rahatsız ettiğine vurgu yaptı, PKK’yı uluslararası güçlerin taşeron olarak kullandığını hatırlattı.

‘DIŞ AKLIN ÜRÜNÜ’

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi(ASAM) Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, “Bu saldırıya normal bir PKK eylemi olarak bakılmamalı. PKK Irak’ta yok edildi, Suriye’de ise çembere alınmış durumda. PKK bu kadar karmaşık eylemleri yapamaz. Bu dış aklın ürünü ve PKK’yı aşan bir eylem. Bunu da olay yerine getirilen silah ve malzemeden anlıyoruz. Eylemde kullanılmak istenen patlayıcı ve silahlara baktığımızda saldırı hedefinin, 3-4 farklı noktaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz. İlk teşebbüs aşamasında yok edildikleri için diğer silah ve patlayıcıları kullanamamışlar.”

‘KÜRESEL GÜÇLER RAHATSIZ’

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: “Bu bir eylem girişimi ve çok büyük niyetleri olduğu ortada, bunu teçhizatlardan anlıyoruz. Üzerlerinde 9.7 kilogramlık bir C4 var ve bu çok tehlikeli bir miktar. Ellerinde de hem saldırı tüfekleri hem tabancalar hem el bombaları hem de tanksavar roketi var.

Bu niyetlerin çok büyük olduğunu gösteriyor ama başaramadılar. İçişleri Bakanlığı’nın hedef alındığı görünüyor. Bu eylem girişimini örgütün iç sancısına bağlıyorum. İçişleri Bakanlığı son 90 günde çok önemli birtakım terör örgütü figürlerini yok etti. Diğer açıdan baktığımızda, Karabağ Savaşı’nın yapıldığını görüyoruz ve Ermeni bağlantılarını biliyoruz. Bu örgütün üzerinde farklı ellerin olduğunu biliyoruz. Özellikle dünya genelinde etki alanlarımızdan rahatsız olan birtakım küresel aktörlerin bu noktada bunları mobilize etmiş olabileceği akla geliyor. Yani bir taşeron eylem de olabilir.”

‘ARDINDA BAZI GÜÇLER VAR’

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: “Önceden keşif yapılmış ve ciddi bir istihbarat çalışması var. Aracın gasp edilmesi, erken saatte ve bir ticari araçla yapılması çok planlı olduğunu gösteriyor. Arkasında birtakım güçlerin olduğunu düşünüyorum. Sadece bir sebebe bağlı değil. Birinci sebebi son 3 ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara yönelik olabilir. Bir de saldırının zamanlamasına baktığımızda 100’üncü yılında güçlü Türkiye imajını yıkmaya yönelik bir plan bu. Bir diğer sebep de Suriye ve Irak’ta Türkmenlerin PKK’ya karşı hareketlenmesi. Dolasıyla sıkışmış bir şekilde bir çıkış arıyorlardı ve intihar eylemi gerçekleştirildi. Bir diğer sebebi ise PKK’nın en önemli gelir kaynağı uyuşturucu ve Sayın Yerlikaya uyuşturucuya da savaş açmış durumda. Bir de, dış politika açısından Türkiye’yi baskılamak istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı’nın KKTC ve Karabağ’ı desteklemesi, PKK’yı kullanan güçleri harekete geçirip Türkiye’ye mesaj verdiğini düşünüyorum.”

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN BAZI KANLI EYLEMLERİ

Terör örgütü PKK’nın daha önce düzenlediği saldırılar, “İçişleri’ne yönelik bombalı eylem, taşeron saldırı mı?” sorusunu gündeme getirdi. Terör örgütü, daha önceki saldırılarda kalabalık noktaları ve sivilleri hedef alıyordu.

*14 Ocak 2016: Diyarbakır Çınar Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenledi. PKK’nın üstlendiği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

*17 Şubat 2016: Ankara’da silahlı kuvvetler karargahı, parlamento ve diğer hükümet binalarının yakınında askeri otobüslerin yanında patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 28 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

*27 Nisan 2016: Bursa Ulu Cami yanında düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

*26 Ağustos 2016: Şırnak’ın Cizre ilçesinde polis merkezine düzenlenen bombalı intihar saldırısında 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu PKK üstlendi.

*10 Aralık 2016: İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırıda, 40’ı emniyet mensubu 47 kişi hayatını kaybetti.

*17 Aralık 2016: Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker hayatını kaybetti, saldırıyı ise PKK üstlendi.

*5 Ocak 2017: İzmir’de bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda bir polis memuru ve bir adliye çalışanı şehit oldu. Yetkililer saldırının arkasında terör örgütü PKK’nın olduğunu açıkladı.