İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda terör örgütü mensubu yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm Türkiye'de bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kahramanlar' Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, "BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul , Bursa, Batman , Denizli , Adana, Kayseri, Antalya, Konya , Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" mesajını paylaştı.
03.10.2023 - 08:49 |
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
BTÖ’YE YÖNELİK TÜM TÜRKİYE’DE BAŞLATILAN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA; MERSİN, VAN, ŞANLIURFA, MARDİN VE AYDIN’DA 1️⃣2️⃣ ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023
BTÖ’NÜN İSTİHBARAT YAPILANMASINA YÖNELİK ŞANLIURFA MERKEZLİ MARDİN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, MERSİN, ŞIRNAK,… pic.twitter.com/GFXcg7mvBa