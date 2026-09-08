GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBir kepçe dondurmasını yedi, üreticisi oldu: Erzincan'da tadı için bahçe kurdu
HaberlerGündem Haberleri Bir kepçe dondurmasını yedi, üreticisi oldu: Erzincan'da tadı için bahçe kurdu

Bir kepçe dondurmasını yedi, üreticisi oldu: Erzincan'da tadı için bahçe kurdu

08.09.2026 - 08:38Güncellenme Tarihi:
Bir kepçe dondurmasını yedi, üreticisi oldu: Erzincan'da tadı için bahçe kurdu

Erzincan'da sıcak havadan bunalan Güven Bilyay'ın dondurmacıda tattığı bir kepçe aronya dondurması, kendisini aronya yetiştiriciliğine yönlendirdi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kentte aronya üretimi yapan Bilyay, sıcak bir günde dondurmacıda gördüğü aronya dondurmasını merak ederek tattığını, beğenmesinin ardından meyveyle ilgili araştırma yapmaya başladığını söyledi.

İLGİLİ HABER

Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü, köylüler inanamadı
Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü, köylüler inanamadı


Araştırmaları sonucunda Erzincan'ın ikliminin aronya yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirleyen Bilyay, bahçe kurmaya karar verdi.


Bilyay, yaşadığı süreci, "Bir kepçe dondurma aldık, mevzu buralara kadar geldi. Demek ki 2 kepçe alsaydık daha ne yapardık?" sözleriyle anlattı.

Bir kepçe dondurmasını yedi, üreticisi oldu: Erzincanda tadı için bahçe kurdu

Aronya yetiştiriciliğine başlamaya karar verdikten sonra çalışmalara başladığını ifade eden Bilyay, "Baktım Erzincan iklimi buna uygun. Ben de bu işi yaparım. Bismillah dedik. Sonuçta 3'üncü yılın sonunda bu aronyaları yetiştirdik." dedi.
Aronyanın antioksidan içeriğinin yüksek olduğuna dikkati çeken Bilyay, meyvenin çeşitli faydaları bulunduğunu ifade etti.
Bilyay, "Özellikle antioksidan oranı yüksek olduğu için bunun 35 gramı günlük insan vücudunun ihtiyacını karşılıyor. Bunlar bilimsel olarak araştırmaların sonucunda ortaya çıkmış. Bizim uydurmamız değil." diye konuştu.
Bahçesinden siparişlere göre günlük 20-25 kilogram aronya topladığını belirten Bilyay, vatandaşları aronya bahçesine davet etti.

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda korkunç yangın: Her noktadan görüldü
#Gündem

Beyoğlu'nda korkunç yangın: Her noktadan görüldü

Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı
#Gündem

Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı

GSB KYK YURT SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? e-Devlet yurt sonucu sorgulama ekranı
#Gündem

GSB KYK YURT SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? e-Devlet yurt sonucu sorgulama ekranı