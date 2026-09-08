Bir kepçe dondurmasını yedi, üreticisi oldu: Erzincan'da tadı için bahçe kurdu

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Kentte aronya üretimi yapan Bilyay, sıcak bir günde dondurmacıda gördüğü aronya dondurmasını merak ederek tattığını, beğenmesinin ardından meyveyle ilgili araştırma yapmaya başladığını söyledi.



Araştırmaları sonucunda Erzincan'ın ikliminin aronya yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirleyen Bilyay, bahçe kurmaya karar verdi.



Bilyay, yaşadığı süreci, "Bir kepçe dondurma aldık, mevzu buralara kadar geldi. Demek ki 2 kepçe alsaydık daha ne yapardık?" sözleriyle anlattı.





Aronya yetiştiriciliğine başlamaya karar verdikten sonra çalışmalara başladığını ifade eden Bilyay, "Baktım Erzincan iklimi buna uygun. Ben de bu işi yaparım. Bismillah dedik. Sonuçta 3'üncü yılın sonunda bu aronyaları yetiştirdik." dedi.

Aronyanın antioksidan içeriğinin yüksek olduğuna dikkati çeken Bilyay, meyvenin çeşitli faydaları bulunduğunu ifade etti.

Bilyay, "Özellikle antioksidan oranı yüksek olduğu için bunun 35 gramı günlük insan vücudunun ihtiyacını karşılıyor. Bunlar bilimsel olarak araştırmaların sonucunda ortaya çıkmış. Bizim uydurmamız değil." diye konuştu.

Bahçesinden siparişlere göre günlük 20-25 kilogram aronya topladığını belirten Bilyay, vatandaşları aronya bahçesine davet etti.