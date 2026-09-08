Çekmeköy'de sol şeritten kaynak yaptı: Yol işaretleme aracına çarptı
08.09.2026 - 09:44Güncellenme Tarihi:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yol çalışması nedeniyle ışıklı uyarıların yapıldığı yolda sol şeritte ilerleyen otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol işaretleme aracına çarptı. Kaza araç içi kamerasına yansıdı.
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, yol çalışması nedeniyle sürücülerin uyarılması amacıyla yola 'Çalışma var' yazılı uyarı levhaları yerleştirildi.
Sol şeritte ilerleyen otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol işaretleme aracına çarptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.