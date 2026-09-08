GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇekmeköy'de sol şeritten kaynak yaptı: Yol işaretleme aracına çarptı
HaberlerGündem Haberleri Çekmeköy'de sol şeritten kaynak yaptı: Yol işaretleme aracına çarptı

Çekmeköy'de sol şeritten kaynak yaptı: Yol işaretleme aracına çarptı

08.09.2026 - 09:44Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Çekmeköy'de sol şeritten kaynak yaptı: Yol işaretleme aracına çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yol çalışması nedeniyle ışıklı uyarıların yapıldığı yolda sol şeritte ilerleyen otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol işaretleme aracına çarptı. Kaza araç içi kamerasına yansıdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, yol çalışması nedeniyle sürücülerin uyarılması amacıyla yola 'Çalışma var' yazılı uyarı levhaları yerleştirildi.

Çekmeköyde sol şeritten kaynak yaptı: Yol işaretleme aracına çarptı

Sol şeritte ilerleyen otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol işaretleme aracına çarptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Güncel Haberler

Eylül ayında kar sürprizi! Rize’de yayla kışa teslim oldu
#Gündem

Eylül ayında kar sürprizi! Rize’de yayla kışa teslim oldu

SON DAKİKA: KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI | KYK yurt sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı
#Gündem

SON DAKİKA: KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI | KYK yurt sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 sözleşmeli personel alacak: Başvurular başladı!
#Gündem

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 sözleşmeli personel alacak: Başvurular başladı!