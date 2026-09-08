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Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı

08.09.2026 - 09:17Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Karadeniz’in kıyı kesimleri ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, 6 bölgede rüzgarın 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. İşte 8 Eylül 2026 il il hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül 2026 yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

6 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

Hava bir anda değişiyor Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Yurdun diğer kesimlerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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İL İL BEKLENEN SICAKLIKLAR

Ankara: Az bulutlu ve açık 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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