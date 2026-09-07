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Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü, köylüler inanamadı

07.09.2026 - 17:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü, köylüler inanamadı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül ayında kar yağışı etkili oldu. Eylül ayının ilk günlerinde gelen kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları’nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

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Çamlıhemşin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları’nda kıştan kalma görüntüler oluşturdu. Yeşilin hâkim olduğu yaylalarda beyaz örtünün ortaya çıkması bölgeye farklı bir güzellik kattı.

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Yaylada bulunan Ali Kuyumcu, aniden bastıran kar yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bölgede rakım yükseldikçe hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırdı.

Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü, köylüler inanamadı

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve doğa tutkunları için ortaya çıkan kar manzaraları ise Kaçkarların dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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