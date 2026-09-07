Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü, köylüler inanamadı

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Çamlıhemşin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları’nda kıştan kalma görüntüler oluşturdu. Yeşilin hâkim olduğu yaylalarda beyaz örtünün ortaya çıkması bölgeye farklı bir güzellik kattı.

Yaylada bulunan Ali Kuyumcu, aniden bastıran kar yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bölgede rakım yükseldikçe hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırdı.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve doğa tutkunları için ortaya çıkan kar manzaraları ise Kaçkarların dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.