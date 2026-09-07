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Tekirdağ'da boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaş vatandaşlar tarafından kurtarıldı

07.09.2026 - 17:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

Tekirdağ'da girdikleri dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaş, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

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1Tekirdağ'da boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaş vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Erkan İ. ile Ahmet A., otomobille seyir halindeyken aralarında borç-alacak nedeniyle husumet olduğu öne sürülen Seydi B., Osman B., İbrahim A. ve Cemil P. ile karşılaştı. Şüpheliler, etrafını sardıkları otomobile sopalarla saldırdı.

2Tekirdağ'da boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaş vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Aracın kaportasına zarar veren şüpheliler, Erkan İ. ile Ahmet A.’yı da darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle olay son ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Erkan İ. ile Ahmet A.’nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.