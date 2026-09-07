Tekirdağ'da boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaş vatandaşlar tarafından kurtarıldı

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Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Erkan İ. ile Ahmet A., otomobille seyir halindeyken aralarında borç-alacak nedeniyle husumet olduğu öne sürülen Seydi B., Osman B., İbrahim A. ve Cemil P. ile karşılaştı. Şüpheliler, etrafını sardıkları otomobile sopalarla saldırdı.