KPSS iptal edildi mi? KPSS iptal mi oldu? 2026 KPSS Lisans iptal mi edildi? 2026 KPSS Lisans iptal mi?
07.09.2026 - 17:12Güncellenme Tarihi:
Kamu kurumlarında ön lisans düzeyinden görev almak isteyen adaylar için 2026 KPSS süreci devam ediyor. Adaylar ise ortaya atılan iddialarla ilgili birtakım soruların yanıtını merak ediyor. KPSS iptal edildi mi? KPSS iptal mi oldu? 2026 KPSS Lisans iptal mi edildi? 2026 KPSS Lisans iptal mi? İşte yanıtı...
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
2026 KPSS Lisans (Genel Kültür - Genel Yetenek) sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde tamamlandı. Sınav süreci sona ererken sınav ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Bu gelişme ile birlikte binlerce kişi "KPSS iptal mi edildi" diye sormaya başladı. KPSS iptal edildi mi? KPSS iptal mi oldu? 2026 KPSS Lisans iptal mi edildi? 2026 KPSS Lisans iptal mi? İşte detaylar...
2
KPSS İPTAL Mİ?
Sınav süreci ile ilgili ortaya atılan iptal iddiası ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi kurumların açıklama yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.
3
ÖSYM'den 2026 KPSS Lisans oturumunun iptal edildiğine dair bir açıklama gelmedi.