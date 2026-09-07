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2026 KPSS Lisans (Genel Kültür - Genel Yetenek) sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde tamamlandı. Sınav süreci sona ererken sınav ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Bu gelişme ile birlikte binlerce kişi "KPSS iptal mi edildi" diye sormaya başladı. KPSS iptal edildi mi? KPSS iptal mi oldu? 2026 KPSS Lisans iptal mi edildi? 2026 KPSS Lisans iptal mi? İşte detaylar...