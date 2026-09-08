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Beyoğlu'nda korkunç yangın: Her noktadan görüldü

08.09.2026 - 09:27Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Beyoğlu'nda korkunç yangın: Her noktadan görüldü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer akan Kasımpaşa Tüneli yanındaki elektrik panosu yangına neden oldu. Yangına itfaiye müdahale etti.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Sütlüce Tüneli'nin yanında bulunan elektrik panosunda meydana geldi. Elektrik panosundan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tünelin duvarlarında peyzaj amaçlı yer alan bahçelere sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Beyoğlunda korkunç yangın: Her noktadan görüldü

Yangın nedeniyle Sütlüce-Kulaksız yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam etti. Öte yandan, olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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