Bir karış toprağı olan ömür boyu pasif gelir elde ediyor! Balkondaki saksıda bile oluyor, bir kez diken hayatını garantiye alıyor

Ekonomik çalkantılar en fazla temel gıda maddelerinin fiyatlarında hissediliyor. Yaşanan don olayları sonrası özellikle meyve ve sebze fiyatları katlandı. Birçok kişi bu ürünleri satın almakta zorlanır hale geldi. Hal böyle olunca kendi sebze ve meyvesini yetiştirmek isteyenlerin sayısı da arttı. Hem daha sağlıklı ürünler tüketmek isteyenler hem de meyve ve sebzeye para vermek istemeyenler evlerinin küçük bahçelerini bile kullanıyor. Bahçelere dikilen ağaçlar arasında da bir tanesi dikkat çekiyor. Bin yıl meyve vermeye devam eden ağaç en çok Bursa, Aydın ve Balıkesir'de yetiştiriliyor.

ASIRLIK VERİMİYLE DİKKAT ÇEKEN ZEYTİN AĞACI

Kuraklığa dayanıklı ve az su isteyen bir bitki olarak dikkat çeken zeytin ağacı Akdeniz iklimine kolaylıkla uyum sağlıyor. Hemen her bölgede yetiştirilebilen zeytin ağacı sıcaklıkların eksi 7 derecenin altına düştüğü yerlerde risk altına giriyor. İlkbahar ve sonbaharda dikilebilen ağaç, özellikle ilk yıllarda doğru bakım yapılması durumunda asırlarca meyve vermeye devam ediyor. İlk bir yıl haftada bir sulanması gerekirken sonraki dönemlerde sadece yağmur suyu yeterli oluyor.

Uzun ömrüyle bilinen ceviz ağacı, doğru bakım ve uygun iklim şartları sağlandığında yaklaşık 80 yıl boyunca düzenli meyve verebiliyor. Kuraklığa karşı oldukça dayanıklı olan ceviz, en verimli gelişimi için kasım ayında dikilmeli. Bu dönemde toprağa yerleştirilen fidanlar, kış ayları boyunca köklenerek ilkbahara güçlü bir şekilde hazırlanıyor.

BAHÇEDE VE SAKSIDA KOLAYCA YETİŞİYOR

Kendi zeytinini yetiştirmek isteyenler için iyi haber: Zeytin ağacı, hem bahçede hem de büyük saksılarda kolaylıkla yetiştirilebiliyor. Ilık ve güneşli bir ortam sağlandığında, az suyla yetinerek bile gelişimini sürdürebilir. Özellikle ilk 2-3 yıl düzenli sulama ve doğru budama ile sağlıklı bir kök yapısı geliştirir; ilerleyen yıllarda ise bakımı oldukça kolay oluyor. Saksıda yetiştirilen zeytin ağaçları da birkaç yıl içinde meyve vermeye başlıyor.

BURSA’NIN TARIMSAL ZENGİNLİĞİ: GEMLİK ZEYTİNİ

Toprağın bereket sembolü zeytinin en çok yetiştirildiği kentlerden biri de Bursa. Türkiye’nin en kaliteli sofralık zeytinlerinden biri olan Gemlik zeytini, adını aldığı Bursa'nın Gemlik ilçesinde yetişen zeytin ağaçlarından elde ediliyor. Siyah zeytinin lezzet ve aroma bakımından en değerli türlerinden biri olarak kabul edilen Gemlik zeytini, ince kabuğu, küçük çekirdeği ve bol etli yapısıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görüyor. Uzun ömürlü Gemlik zeytin ağaçları, bölgenin deniz etkisiyle yumuşayan ikliminde, yıllardır aynı kaliteyi koruyarak üreticilere yüksek verim sağlıyor. Son yıllarda coğrafi işaret tesciliyle de koruma altına alınan Gemlik zeytini, Bursa’nın tarımsal zenginliğinin simgesi olmaya devam ediyor.